POL-FR: Emmendingen: Unbekannter beschädigt geparkten Pkw - Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte am Montagabend, den 11.03.2024 gegen 21:12 Uhr, das Fußballfeld beim Moosweiher in Freiburg-Landwasser. Hierbei soll dieser auf der Rasenfläche gedriftet und mehrere Kreise mit dem PKW gedreht haben. Dabei entstand ein erheblicher Flurschaden an der Rasenfläche. Das Polizeirevier Freiburg-Nord ...

