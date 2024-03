POL-FR: Freiburg-Neuburg: Drei Jugendliche von Gruppe ausgeraubt - Zeugen gesucht!

Freiburg (ots) - Bislang unbekannte Täter gelangten zwischen Freitag, 8. März 2024, 7 Uhr, und Sonntag, 10. März 2024, 12.45 Uhr, gewaltsam in eine Tiefgarage in der Berliner Straße in Denzlingen und entwendeten einen hierin abgestellten Roller der Marke Piaggio. Bereits zwischen dem 1. März 2024, 13 Uhr, und 2. März 2024, 15.30 Uhr, wurde ein Roller der Marke Piaggio aus demselben Objekt gestohlen. Ein ...

mehr