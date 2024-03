POL-FR: Freiburg: Auffahrunfall B31 A stadtauswärts

Freiburg (ots) - Am Freitag, 08.03.2024, in dem Zeitraum zwischen 16.15 Uhr bis 17.30 Uhr, wurde in Herten auf dem Markhof eine Fahrzeugscheibe eines geparkten grauen Pkw der Marke Skoda von einem Unbekannten eingeschlagen. Aus dem Skoda wurde eine Geldbörse entwendet. Weiterhin wurde auf dem Markhof ein wohl nicht verschlossenes Pedelec entwendet. Aufgrund eines verbauten Trackers konnte das Pedelec kurz Zeit später in ...

