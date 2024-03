Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Verdacht der Straßenverkehrsgefährdung - Fußgängerin und Zeugen gesucht

Am Samstag, 09.03.2024, gegen 14.45 Uhr, soll ein 21-jähriger Fahrer eines BMW eine Fußgängerin, welche ein Fahrrad schob und einen Zebrastreifen überqueren wollte, gefährdet haben. Der 21-Jährige stand in der Straße "Hörnle" zuvor in einer Fahrzeugschlange wegen einer roten Baustellenampel. Als die Baustellenampel auf Grünlicht schaltete sei der 21-Jährige nicht gleich losgefahren und soll von einem 55-jährigen Fahrer eines Mercedes durch Hupen darauf aufmerksam gemacht worden sein. Der 21-Jährige habe dann sehr stark beschleunigt und fuhr ungebremst auf den Zebrastreifen zu. Eine Frau, welche den Zebrastreifen mit einem schiebenden Fahrrad überqueren wollte, habe einen Unfall mit dem 21-Jährigen nur verhindern können, da sie das Fahrrad sehr schnell zurückgezogen habe. Als der Fahrzeugverkehr zum Stehen kam sei der 21-Jährige aus seinem BMW ausgestiegen und soll mit geballten Fäusten den 55-Jährigen aufgefordert haben aus seinem Mercedes auszusteigen, was dieser nicht tat.

Der Polizeiposten Grenzach-Wyhlen sucht nun die Frau, welche den Zebrastreifen überqueren wollte sowie weitere Zeugen, welche den Vorfall beobachteten. Der Polizeiposten ist unter der Telefonnummer 07624 98900 erreichbar.

