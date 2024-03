Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Unfallflucht auf Parkplatz eines Reformhauses - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Freitag, 08.03.2024, in dem Zeitraum zwischen 10.30 Uhr bis 11.15 Uhr, wurde ein schwarzer Audi A 4 vorne rechts von einem anderen Pkw beschädigt. Der Audi stand in der Friedrichstraße auf einem Parkplatz zwischen einem Reformhaus und dem Alten Rathaus. Am Audi entstand ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro.

Aufgrund des Unfallzeitraumes und der Örtlichkeit erhofft sich das Polizeirevier Rheinfelden Hinweise von Zeugen. Hinweise nimmt das Polizeirevier unter der Telefonnummer 07623 74040 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell