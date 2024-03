POL-FR: Todtnau/Geschwend: Brand in Carport

Freiburg (ots) - Vermutlich in der Nacht von Samstag, 09.03.2024 auf Sonntag, 10.03.2024, versuchte ein Unbekannter in der Turmstraße die Eingangstür einer Apotheke aufzuhebeln. Der unbekannte gelangte nicht in die Apotheke. Vielleicht wurde er bei der Tatausführung auch gestört. Medienrückfragen bitte an: Thomas Batzel Polizeipräsidium Freiburg Pressestelle Telefon: 07621 / 176-351 ...

