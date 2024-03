Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Vandalenakt im Stadtteiltreff Salzert

Freiburg (ots)

In der Nacht von Freitag, 08.03.2024, auf Samstag, 09.03.2024, wütenden Unbekannte auf dem Salzert im Stadtteiltreff in der Straße "Röttelnblick". Am Samstagmorgen seien die Räumlichkeiten des Stadteiltreffs vollständig durchwühlt und beschädigt vorgefunden worden. Sämtliche Türen im Gebäude waren eingetreten. Flüssigkeiten seien auf allen Flächen verschüttet worden. Wände und Möbel wurde außerdem mit Farbe und Ketchup überschüttet. Zudem wurde ein Tresor aufgebrochen und ein kleinerer Bargeldbetrag aus diesem entwendet. Wie die Unbekannten in den Stadtteiltreff gelangten ist hier noch nicht bekannt. Der durch die sinnlose Zerstörungswut entstandene Sachschaden wird von einem Verantwortlichen auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell