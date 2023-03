POL-NB: Montagsdemonstrationen am 20.03.2023 im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

Jarmen (ots) - Wie bereits in der Erstmeldung vom 17.03.2023 mitgeteilt wurde, kam es am Freitagabend gegen 17:50 Uhr in Jarmen zu einem Polizeieinsatz, bei dem ein Polizeibeamter mit einem Schwert (Erstmeldung: Messer) angegriffen und schwerverletzt wurde. Daraufhin kam es zur Schussabgabe aus der Dienstwaffe, ...

mehr