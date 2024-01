Ulm (ots) - Gegen 1 Uhr kam ein 49-Jähriger zum Polizeirevier Ulm-Mitte und teilte mit, er sei soeben in der Hirschstraße überfallen worden. Im Rahmen der Fahndung gelang es der Polizei drei Verdächtige in der Innenstadt vorläufig festzunehmen. Bei Durchsuchungen der drei Personen fand die Polizei in der ...

