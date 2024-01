Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Handy und Kette geraubt

Am Donnerstag nahm die Polizei drei Tatverdächtige nach einem Raub in Ulm vorläufig fest.

Ulm (ots)

Gegen 1 Uhr kam ein 49-Jähriger zum Polizeirevier Ulm-Mitte und teilte mit, er sei soeben in der Hirschstraße überfallen worden. Im Rahmen der Fahndung gelang es der Polizei drei Verdächtige in der Innenstadt vorläufig festzunehmen. Bei Durchsuchungen der drei Personen fand die Polizei in der Umhängetasche eines 40-jährigen Marokkaners das Handy des Geschädigten. Ein 32-jähriger Tunesier hatte die Halskette des Geschädigten in seiner Hosentasche. Der geschädigte Mann blieb bei dem Überfall unverletzt. Die drei mutmaßlichen Täter, darunter auch ein 28-Jähriger, wurden nach den polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Polizei Ulm hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

