POL-MFR: (1409) Mehrere Gebäude besprüht - Zeugen gesucht

Erlangen (ots) - In der Nacht zum Sonntag (03.12.2023) brach ein Unbekannter in eine Selbstbedienungstankstelle in Erlangen-Bruck ein. Die Kriminalpolizei Erlangen bittet um Zeugenhinweise. Eine unbekannte Person verschaffte sich gegen 02:30 Uhr Zugang zu dem als Verkaufsraum verwendeten Baucontainer einer Tankstelle in der Bunsenstraße. Hieraus entwendete der Unbekannte unter anderem mehrere Stangen Zigaretten. ...

