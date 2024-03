Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Maulburg: Von Fahrbahn abgekommen und im Gewerbekanal gelandet - eine Leichtverletzte

Am Samstag, 09.03.2024, kurz nach 01.00 Uhr, befuhr eine 26 Jahre alte Frau mit ihrem Pkw die Wiesentalstraße und sei kurz abgelenkt gewesen. An der Einmündung zur Waldstraße fuhr sie geradeaus weiter. Um eine Kollision mit einem Baum zu verhindern habe sie das Lenkrad herumgerissen und stürzte im weiteren Verlauf mit ihrem Pkw in den Gewerbekanal. Der 26-Jährigen war es noch möglich über die Beifahrertür den sinkenden Pkw zu verlassen bevor dieser durch die Strömung etwa 100 Meter den Kanal abwärts getrieben wurde. Die 26-Jährige wurde leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie zur Überwachung in ein Krankenhaus. Die Bergung des Pkw gestaltete sich für die Feuerwehr aufgrund der örtlichen Gegebenheiten schwierig. Gegen 03.30 Uhr hatte die Feuerwehr den Pkw aus dem Kanal geborgen. Es seien keine Betriebsstoffe aus dem Pkw ausgelaufen. Die Höhe des Sachschadens ist hier nicht bekannt.

