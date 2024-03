Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Kaminbrand in Minseln

Freiburg (ots)

Am Freitag, 08.03.2024, gegen 10.15 Uhr, rückte die Feuerwehr in die Straße "Am Talweg" zu einem Kaminbrand aus. Vermutlich wegen Glanzruß geriet der Kamin in Brand. Unter Aufsicht der Feuerwehr brannte der Kamin kontrolliert aus. Es wurde niemand verletzt. Hier ist nicht bekannt ob ein Sachschaden entstanden ist. Neben der Feuerwehr und der Polizei war auch der Rettungsdienst im Einsatz.

