Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Barnstorf, Pedelec-Fahrerin schwer verletzt - Martfeld, Verkehrsunfall mit fünf Verletzten ---

Diepholz (ots)

Barnstorf - Pedelec Fahrerin schwer verletzt

Eine 83-jährige Pedelec-Fahrerin ist am Sonntag gegen 14.15 Uhr bei einem Sturz in der Walsener Straße schwer verletzt worden. Die Seniorin befuhr den Fuß- und Radweg an der Walsener Straße in Richtung Rödenbeck. Aus ungeklärter Ursache geriet sie mit dem Pedelec nach rechts vom befestigten Radweg in den weichen Seitenraum. Als sie zurücklenkte, stürzte sie. Bei dem Sturz erlitt die 83-Jährige schwere Verletzungen am Kopf und dem Beckenbereich. Sie musste zunächst vom Rettungsdienst versorgt werden, um anschließend mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen zu werden.

Drentwede - Verletzte bei Auffahrunfall

Eine 18-jährige Pkw-Fahrerin wurde am Sonntag gegen 12.05 Uhr bei einem Auffahrunfall in der Bremer Straße (B 51) leicht verletzt. Die 18-Jährige erkannte die Situation zu spät, als ein vorausfahrender Pkw-Fahrer abbremste, um nach rechts in die Straße Am Sandhügel abzubiegen. Sie fuhr auf und verletzte sich leicht. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von zusammen ca. 10000 Euro.

Bruchhausen-Vilsen - Hütte beschädigt

Unbekannte haben in der Zeit von Samstag, 10.30 Uhr, bis Sonntag, 08.30 Uhr, eine Holzhütte am Wald in der Bergstraße beschädigt. Aus der zum Aufenthalt dienenden Hütte wurde u.a. eine Wand herausgerissen und nicht weit entfernt entsorgt. Die Polizei Bruchhausen-Vilsen bittet um Hinweise, Tel. 04252 / 938250.

Martfeld - Fünf Verletzte

Bei einem Verkehrsunfall am Samstag gegen 04.10 Uhr auf der Landesstraße 202 im Bereich Hollen sind insgesamt fünf Personen verletzt worden. Eine 18-jährige Pkw-Fahrerin befuhr zusammen mit 4 Mitfahrern die L 202. Aus ungeklärter Ursache geriet sie nach rechts von der Fahrbahn ab und verlor die Kontrolle über das Fahrzeug. Der Pkw überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Die 18-jährige Fahrerin sowie ihre 15 bis 18-jährigen Mitfahrer wurden zum Glück nur leicht verletzt und konnten sich alleine aus dem Pkw befreien. Sie alle wurden vom Rettungsdienst versorgt. Es entstand ein Schaden von ca. 10000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell