Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Diepholz und Lembruch, Diebstähle aus Pkw - Ehrenburg, Auffahrunfall mit zwei Verletzten ---

Diepholz (ots)

Diepholz und Lembruch - Pkw Aufbrüche

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag haben Unbekannte zwei Pkw aufgebrochen und Handtaschen bzw. Geldbörsen entwendet. In Diepholz, Graftlage, wurde die Seitenscheibe eines Mercedes zerstört. Im Lembruch, Möwenring, wurde die Seitenscheibe eines VW-Polo zerstört. In beiden Fällen wurden Geldbörsen mit diversen Papieren und Kreditkarten entwendet. Hinweise nimmt die Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 9710, entgegen. Zudem weist die Polizei darauf hin, in keinem Fall Wertsachen oder andere Gegenstände im Fahrzeug zurückzulassen, auch wenn das Fahrzeug verschlossen ist bzw. man nur kurz weg ist.

Ehrenburg - Auffahrunfall mit Verletzten

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag gegen 08.30 Uhr in Ehrenburg, Schweringhausen, wurden zwei Personen leicht verletzt. Ein 68-jähriger Pkw-Fahrer fuhr Richtung Holzfelde und wollte nach rechts auf ein Grundstück abbiegen. Als er sein Fahrzeug abbremste, fuhr ein 32-Jähriger mit seinem Pkw auf. Der 68-Jährige und ein 63-jähriger Beifahrer im Pkw des 32-Jährigen wurden leicht verletzt und vom Rettungsdienst versorgt. Durch den Auffahrunfall entstand ein Schaden von ca. 8000 Euro.

Diepholz - Pkw beschädigt und geflüchtet

Ein VW-Touran wurde am Donnerstag zwischen 12.00 Uhr und 12.45 Uhr auf dem ALDI-Parkplatz in der Mollerstraße beschädigt. Vermutlich beim Ausparken oder Rangieren war ein unbekanntes Fahrzeug gegen die rechte Seite des Touran geraten und hatte einen Schaden von rund 4000 Euro hinterlassen. Der Verursacher flüchtete unerkannt und kam seinen Pflichten nicht nach. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 9710, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell