Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Wehrbleck, Straßenverkehrsgefährdung

Polizei sucht Zeugen - Martfeld, Verkehrsunfall mit Schulbus ohne Verletzte ---

Diepholz (ots)

Wehrbleck - Straßenverkehrsgefährdung / Polizei sucht Zeugen

Am Montagmorgen gegen 06.50 Uhr ist es zu einer Straßenverkehrsgefährdung in der Sulinger Straße (B 51) gekommen. Ein zunächst unbekannter Lkw-Fahrer missachtete das Rotlicht einer Lichtzeichenanlage und fuhr ungebremst weiter. Hierbei gefährdete er ein Kind, was gerade die Fahrbahn überqueren wollte. Das Kind bleib unverletzt. Der Zeuge verfolgte den Lkw und informierte die Polizei. Die konnte den 60-jährigen Fahrer schließlich stoppen. Zu dem Sachverhalt konnte der 60-Jährige keine genauen Angaben machen, da er wohl kurz eingenickt war. Ihn erwartet jetzt ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung. Die Polizei sucht weitere Zeugen des Vorfalles, insbesondere das Kind. Sie werden gebeten, sich bei der Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 9710, zu melden.

Diepholz - Betrunkene Pkw-Fahrerin

Am Montagmittag gegen 11.30 Uhr konnte die Polizei in der Moorstraße eine durch eine auffällige Fahrweise auffallende Pkw-Fahrerin stoppen. Der Grund für die auffällige Fahrweise war schnell gefunden, die 31-Jährige stand unter dem Einfluss von Alkohol. Eine Überprüfung ergab eine Konzentration von 2,6 Promille. Die Frau musste eine Blutprobe und ihren Führerschein abgeben. Zur Sicherheit behielt die Polizei auch den Fahrzeugschlüssel ein.

Drebber - Verkehrsunfall

Bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Mittelweg / Dorfstraße ist am Montag gegen 15.30 Uhr eine 67-jährige Pkw-Fahrerin leicht verletzt worden. Eine 55-jährige Pkw-Fahrerin war aus dem Mittelweg gekommen und hatte der 67-Jährigen die Vorfahrt genommen. Bei der Kollision beider Fahrzeuge wurde die 67-Jährige leicht verletzt und es entstand ein Schaden von rund 22000 Euro.

Weyhe - Auffahrunfall

Bei einem Auffahrunfall in Leeste, Alte Poststraße, ist am Montagabend gegen 21.15 Uhr ein Pkw-Fahrer leicht verletzt worden. Ein 58-jähriger Pkw-Fahrer wollte nach links in die Straße An der Beeke abbiegen. Der nachfolgende 25-jährige Pkw-Fahrer fuhr auf. Bei der Kollision wurde der 58-Jährige leicht verletzt. An beiden Pkw entstand ein Schaden von zusammen mindestens 10000 Euro.

Martfeld - Verkehrsunfall mit Schulbus

Am heutigen Morgen gegen 07.20 Uhr verunfallte auf der L 202 im Bereich Kleinenborstel ein Schulbus. Der Fahrer und auch alle rund 30 Schulkinder blieben unverletzt. Der 51-jährige Fahrer des Schulbusses befuhr die Landesstraße von Schwarme in Richtung Bruchhausen-Vilsen. Im Bereich Kleinenborstel musste er einem entgegenkommenden Lkw leicht ausweichen und geriet dabei rechts neben die Fahrbahn in den weichen Seitenraum. Der Schulbus touchierte noch einen Baum bevor er zum Stehen kam. Noch vor dem Eintreffen der Polizei waren die Schulkinder mit einem anderen Bus weiter zur Schule gebracht worden. Sie waren alle unverletzt geblieben. Der verursachende Lkw setzte seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei Bruchhausen-Vilsen, Tel. 04252 / 938250, entgegen.

