Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Barnstorf und Diepholz, Pkw-Aufbrüche - Bassum, 18-Jähriger prallt gegen Baum - Stuhr, Polizei stoppt Fahrer mit über 2 Promille ---

Diepholz (ots)

Diepholz - Diebstahl aus Pkw

In der Nacht von Montag auf Dienstag dieser Woche, vermutlich in der Zeit von Mitternacht bis ca. 07:50 Uhr, wurde durch Unbekannte die hintere linke Scheibe eines Pkw Chevrolet Matiz, Farbe orange, in der Grellestraße zerstört. Aus dem Pkw wurde nichts entwendet. Zeugen insbesondere Anwohner der Grellestraße, die verdächtige Personen beobachtet oder das Zerstören der Scheibe vernommen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 9710, zu melden.

Barnstorf - Pkw aufgebrochen

Unbekannte haben am Mittwoch zwischen 07.10 Uhr und 11.30 Uhr auf dem Parkplatz der Grundschule in der Kirchstraße einen Pkw Mini aufgebrochen. Sie zerstörten eine Seitenscheibe und entwendeten eine Geldbörse. Hinweise nimmt die Polizei Barnstorf, Tel. 05442 / 804770, entgegen.

Bassum - Gegen Baum

Ein 18-jähriger Pkw-Fahrer ist am Mittwoch gegen 07.30 Uhr auf der B 51 in Nordwohlde-Döhren gegen einen Baum geprallt und leicht verletzt worden. Er befuhr die B 51 in Richtung Bremen und geriet in einer leichten Rechtskurve nach links von der Fahrbahn. Nachdem er zunächst zwei Bäume gestreift hatte, prallte er frontal gegen einen weiteren Baum. Der Rettungsdienst versorgte den leicht verletzten Fahrer. Es entstand ein Schaden von mindestens 15000 Euro.

Bassum - Hoher Sachschaden

Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Trecker am Mittwoch gegen 09.55 Uhr im Bramstedter Kirchweg entstand ein Schaden von über 50000 Euro. Ein 52-jähriger Pkw-Fahrer war aus der Industriestraße auf den Bramstedter Kirchweg in Richtung Bramstedt eingebogen. Als ihm ein 58-jähriger Trecker-Fahrer mittig der Fahrbahn entgegenkam, versuchte er noch auszuweichen, was aber nicht gelang. Pkw und Trecker kollidierten. Beide Fahrer blieben unverletzt, jedoch entstand ein Schaden von rund 52000 Euro.

Stuhr - Über 2 Promille

Einer Pkw-Fahrerin und zugleich Zeugin war am gestrigen Mittwoch gegen 15.15 Uhr ein VW-Transporter in der Delmenhorster Straße durch seine auffällige Fahrweise aufgefallen. Sie informierte die Polizei, die den Transporter auf einem Tankstellengelände in Groß Mackenstedt kontrollieren konnte. Der 52-jährige Fahrer stand erheblich unter Alkoholeinfluss. Eine Überprüfung ergab eine Konzentration von knapp 2.3 Promille. Nach er eine Blutprobe abgegeben hatte, beschlagnahmte die Polizei auch den Führerschein des 52-Jährigen.

Weyhe - Radfahrer begeht Unfallflucht

Am Mittwoch gegen 14.45 Uhr befuhr ein 70-jähriger Pkw-Fahrer den Weberweg in Richtung Marktplatz, als ihm ein Radfahrer mit Sozius entgegenfuhr. Als der Radfahrer ins Schlingern geriet, wich der Pkw-Fahrer aus, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei geriet er zu weit nach rechts und kollidierte mit einem geparkten Pkw. Der Radfahrer und sein Sozius fuhren einfach weiter, ohne sich zu kümmern bzw. ihren Pflichten nachzukommen. An den Pkw entstand ein Schaden von rund 3000 Euro. Hinweise auf den Geflüchteten bzw. der Radfahrer selbst, werden gebeten, sich bei der Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, zu melden.

