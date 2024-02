Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Stuhr, Einbruch in Werkstatt - Weyhe, Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen - Wetschen, Unfall nach Sekundenschlaf ---

Diepholz (ots)

Stuhr - Einbruch

In der Nacht von Montag auf Dienstag sind Unbekannte in Brinkum-Nord, Bremer Straße, in die Werkstatt einer Firma eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam Zugang, um Werkzeuge (u.a. eine Kreissäge und ein Schleifgerät) zu entwenden. Der Schaden beträgt mindestens 1000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen.

Weyhe - Auseinandersetzung

Eine Gruppe Jugendlicher ist am gestrigen Abend gegen 18.30 Uhr mit mehreren Jugendlichen in einem Haus in Kirchweyhe, Am Fuhrenkamp, in Streit geraten, der im weiteren Verlauf eskalierte. Von der 10 bis 15-köpfigen Gruppe wurden Pfefferspray, Schlagstöcke und eine Schreckschusswaffe eingesetzt. Die beiden Gruppen Jugendlicher hatten sich, nach ersten Erkenntnissen, nach vorangegangenem Streit zur Aussprache in dem zur Renovierung leerstehenden Haus getroffen. Nach dem Streit flüchteten die Angreifer, noch bevor die Polizei eintraf. Vier Jugendliche im Alter zwischen 14 und 20 Jahre wurden bei dem Streit leicht verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zu den Hintergründen des Streites aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen.

Wetschen - Nach Sekundenschlaf verunfallt

Ein 27-jähriger Pkw-Fahrer ist in der Nacht zu Mittwoch gegen 01.00 Uhr auf der B 214 in den Gegenverkehr geraten, mit einem Transporter und anschließend mit einem Zaun kollidiert. Der 27-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Als Unfallursache nannte er der Polizei Sekundenschlaf. Auch der 52-jährige Transporter-Fahrer wurde leicht verletzt. Der gesamte Schaden beträgt rund 15000 Euro.

Kirchdorf - Verkehrsunfallflucht

Ein unbekannter Fahrzeug-Führer hat in der Nacht von Montag auf Dienstag den Zaun am Sportplatz / Reithalle des TUS Kirchdorf beschädigt und ist danach geflüchtet. Vermutlich beim Wenden bzw. Rangieren ist das Unbekannte gegen den Zaun geraten und hat einen Schaden von mindestens 1000 Euro hinterlassen. Der Verursacher ist geflüchtet, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Hinweise nimmt die Polizei Sulingen, Tel. 04271 / 9490, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell