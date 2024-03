POL-RBK: Kürten - Einbruch in Einfamilienhaus

Odenthal (ots) - Am gestrigen Mittwoch (28.02.) meldete sich ein 14-jähriger Schüler aus Odenthal bei der Polizei, nachdem er auf dem Weg zur Schule eine Tüte mit einem dreistelligen Bargeldbetrag gefunden hatte. Der Schüler nahm gegen 08:30 Uhr die Buslinie 427 vom Bergisch Gladbacher Bahnhof kommend in Richtung Kürten. Als er in Eikamp in den Bus stieg, bemerkte ...

mehr