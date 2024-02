Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Odenthal - Ehrlicher Finder gibt dreistelligen Bargeldbetrag bei Polizei ab

Odenthal (ots)

Am gestrigen Mittwoch (28.02.) meldete sich ein 14-jähriger Schüler aus Odenthal bei der Polizei, nachdem er auf dem Weg zur Schule eine Tüte mit einem dreistelligen Bargeldbetrag gefunden hatte.

Der Schüler nahm gegen 08:30 Uhr die Buslinie 427 vom Bergisch Gladbacher Bahnhof kommend in Richtung Kürten. Als er in Eikamp in den Bus stieg, bemerkte er eine Tüte, welche herrenlos im hinteren Teil des Busses auf einem Zweiersitz entgegen der Fahrtrichtung lag. Er nahm die Tüte an sich, sah das darin befindliche Bargeld und alarmierte an seinem Zielort in Kürten die Polizei.

Die Polizei nahm den Sachverhalt auf und stellte die Fundsache sicher. Weitere Details werden absichtlich nicht genannt, damit der rechtmäßige Eigentümer seinen Anspruch ab Freitag (01.03.) gegenüber dem Fundbüro der Gemeinde Odenthal nachweisen kann. (ch)

