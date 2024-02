Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Leichlingen - Pkw-Fahrer touchiert Fußgängerin und entfernt sich unerlaubt vom Unfallort

Leichlingen (ots)

Am gestrigen Dienstag (27.02.) ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Straße Wolfstall, bei dem eine 16-jährige Fußgängerin leicht verletzt wurde. Der unbekannte Pkw-Fahrer entfernte sich jedoch unerlaubt vom Unfallort und wird nun von der Polizei gesucht.

Gegen 15:15 Uhr befand sich die Leichlingerin am rechten Fahrbahnrand der Straße Wolfstall und ging in Richtung Witzhelden. Laut ihren Angaben touchierte sie ein von hinten kommender Pkw mit dem rechten Außenspiegel am linken Arm, wodurch die 16-Jährige leicht verletzt wurde. Der unbekannte Pkw-Fahrer hielt jedoch nicht an und setzte seine Fahrt unbeirrt fort.

Bei dem Fahrzeug handelt es sich möglicherweise um einen älteren Mercedes A-Klasse in der Farbe grau. Weitere Hinweise zu dem unbekannten Unfallverursacher nimmt das zuständige Verkehrskommissariat der Polizei Rhein-Berg unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. (ch)

