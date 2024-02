Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Fahren unter Alkohol-/Drogeneinfluss und illegales Kraftfahrzeugrennen

A650 Ludwigshafen (ots)

Am Sonntag, den 25.02.2024, gegen 02:49 Uhr, konnten Beamte der Autobahnpolizei Ludwigshafen/Ruchheim, auf der A650 in Fahrtrichtung Ludwigshafen einen BMW feststellen, welcher mit deutlich über 200 km/h in Richtung Ludwigshafen unterwegs war. Die Fahrt wurde mittels Provida (ziviles Fahrzeug mit einer geeichten Geschwindigkeitsmessanlage) dokumentiert. Bei dem 24 jährige Fahrer aus Frankenthal konnte ein Atemalkoholwert von über 1,1 Promille und Kokainkonsum festgestellt werden. Dem 24-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr/ illegales Kraftfahrzeugrennen und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Der Führerschein wurde einbehalten.

