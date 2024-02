Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Dackenheim - Trunkenheitsfahrt (Alkohol)

Dackenheim (ots)

Am Freitagabend, gegen 23:00 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizei Bad Dürkheim einen 42-jährigen Ludwigshafener PKW-Fahrer auf der B271 in Höhe Dackenheim. Bei dem Fahrzeugführer wurde Atemalkoholgeruch festgestellt und ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser bestätigte den Alkoholkonsum. Ein auf der Polizeidienststelle durchgeführter, gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest ergab 0,68 Promille. Gegen den Ludwigshafener wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Ihn erwartet ein Bußgeld in Höhe von mindestens 500EUR, 1 Monat Fahrverbot sowie eine Eintragung von 2 Punkten im Fahreignungsregister.

