POL-PDNW: Bad Dürkheim - Trunkenheitsfahrt (Drogen) ohne Führerschein

Bad Dürkheim (ots)

Am Freitag, 23.02.2024, gegen 17:00 Uhr, hielten Beamte der Polizei Bad Dürkheim im Stadtbereich Bad Dürkheim einen PKW an, da die Kennzeichen an der Innenseite der Front- und Heckscheibe angebracht waren. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass die 43-jährige Fahrzeugführerin aus Bad Dürkheim nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Zudem reagierte ein Urintest positiv auf Amphetamin. Der Dürkheimerin wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis unter dem Einfluss von Betäubungsmittel eingeleitet.

