POL-PDNW: PI Grünstadt - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Freinsheim (ots) - Durch einen Zeugen wurde der Polizei mitgeteilt, dass am 21.02.2024, gegen 23.55 Uhr in Freinsheim in der Mozartstraße durch 3 Personen ein Zigarettenautomat aufgebrochen werde. Die Örtlichkeit wurde umgehend durch mehrere Streifen aufgesucht. Die Personen konnten jedoch in unbekannte Richtung und mit unbekannten Fahrzeug flüchten. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel. ...

