POL-PDNW: (Freinsheim) - Zigarettenautomaten aufgebrochen

Freinsheim (ots) - Durch einen Zeugen wurde der Polizei mitgeteilt, dass in der Zeit von 21.02.2024, 10.30 - 11.30 Uhr in Freinsheim in der Straße "Am Rosenbühl ein Sackgassenschild beschädigt wurde. Das Schild wurde, vermutlich im Rahmen eines Wendemanövers, touchiert. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel. 06322/963-0, oder ...

