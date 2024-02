Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zwei Fahrverbote am Morgen in Herscheid

Balve/ Hemer/ Herscheid (ots)

119 statt 70 km/h - das war am Morgen nicht nur ein Tagesrekord. An der Tempo-Messstelle der Polizei an der L 561 in Herscheid wurde zumindest in den vergangenen zwei Jahren kein schnellerer Autofahrer geblitzt. Dafür zeigte der Bildschirm im "Radarwagen" an diesem Morgen gleich zweimal diese Spitzengeschwindigkeit an. Die Konsequenz für die Fahrerinnen oder Fahrer: Fahrverbote, zwei Punkte in Flensburg und 320 Euro Bußgeld nebst Verwaltungsgebühren.

Die Polizei mahnt: Zu hohe Geschwindigkeit ist eine der Hauptunfallursachen und spielt in der Mehrzahl schwerer und schwerster Verkehrsunfälle die entscheidende Rolle. Fahren Sie bitte vorsichtig! #Leben

Das waren heute Morgen die Messstellen der Polizei:

1. Messstelle Balve-Garbeck, Am Pickhammer Zeit 21.02.2024, 7:05 Uhr bis 9 Uhr Art der Messung: Radar Gemessene Fahrzeuge 566 Verwarngeldbereich 6 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 0 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 64 km/h 50 bei km/h außerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde MK.

2. Messstelle Balve-Beckum, Arnsberger Straße Zeit 21.02.2024, 9:20 Uhr bis 10:45 Uhr Art der Messung: Radar Gemessene Fahrzeuge 138 Verwarngeldbereich 3 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 1 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 73 km/h 50 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde B.

3. Messstelle Hemer, Lohstraße

Zeit 21.02.2024, 11:13 Uhr bis 12:45 Uhr Art der Messung: Radar Gemessene Fahrzeuge 92 Verwarngeldbereich 18 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 2 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 52 km/h 30 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde DO.

4. Messstelle Herscheid-Birkenhof L 561 FR Hüinghausen Zeit 21.02.2024, 5:05 Uhr bis 8:40 Uhr Art der Messung: Radar Gemessene Fahrzeuge 1109 Verwarngeldbereich 65 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 25 Anzahl der Fahrverbote 2 Höchster Messwert 119 km/h 70 bei km/h außerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde MK.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell