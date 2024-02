POL-MK: Gemeinsame Pressemeldung von Staatsanwaltschaft und Polizei Hagen - Drei Personen bei Auseinandersetzung zweier Jugendgruppen in Werdohl verletzt - Mordkommission ermittelt

Lüdenscheid (ots) - An der Brüderstraße flexten Unbekannte in der Nacht zum Dienstag vier Garagentore auf und durchwühlten die Garagen. Aus einer Garage wurde eine Zange entwendet. Am Montagmorgen kurz nach 10 Uhr haben zwei Männer an der Humboldstraße an der Tür einer 69-Jährigen geklingelt und behauptet, sie kämen von der Polizei. Sie fragten die Seniorin nach Schmuck und Bargeld, dass sie in Verwahrung nehmen ...

