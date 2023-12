POL-Bremerhaven: Mutmaßlicher Einbrecher mit Hund unterwegs

Bremerhaven (ots) - Bislang unbekannte Täter sind offenbar in der Nacht von Montag, 4. Dezember, auf Dienstag, 5. Dezember, in einen Bereich des Deutschen Schifffahrtsmuseums in Bremerhaven-Mitte eingedrungen und haben dort Werkzeug von einer Baustelle gestohlen. Nach bisherigen Erkenntnissen liegt die Tatzeit zwischen 18 Uhr und 7.30 Uhr. Die entwendeten Elektrowerkzeuge haben einen Wert von mehreren Tausend Euro. Wer ...

