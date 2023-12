POL-Bremerhaven: Erst gebettelt, dann gestohlen: Dreiste Diebin zieht Geldschein aus Portmonee

Bremerhaven (ots) - Ein unbekannter Täter hat am späten Freitagabend, 1. Dezember, eine Tankstelle an der Georgstraße in Bremerhaven-Geestemünde überfallen. Die Polizei (0471/953-4444) bittet um Hinweise. Nach bisherigen Erkenntnissen betrat der Täter gegen 21.20 Uhr die Tankstelle und begab sich zum Kassentresen. Hier bedrohte er die Kassiererin mit einer Waffe und forderte Bargeld. Nachdem die Angestellte ihm eine ...

