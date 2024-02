Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rösrath - Wertgegenstände aus Tresor bei Einbruch gestohlen

Rösrath (ots)

Am gestrigen Dienstag (27.02.) wurde die Polizei zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Stadtteil Forsbach gerufen. Unbekannte Täter entwendeten in einem Tatzeitraum von knapp zweieinhalb Stunden diverse Wertgegenstände.

Der Geschädigte gab an, das Haus gegen 14:00 Uhr verlassen zu haben und als er gegen 16:20 Uhr zurückkehrte, stellte er den Einbruch fest und wählte den Notruf. Schnell bemerkte er, dass der Tresor im Inneren des Hauses aufgehebelt worden war und diverse Wertgegenstände daraus fehlten, die einen Wert im unteren vierstelligen Bereich haben.

Die Polizei stellte neben Hebelmarken an dem Tresor auch Hebelmarken an einem Kellerfenster fest, durch das sich die Täter offenbar Zugang zu dem Objekt verschafften. Zudem wurden mehrere Räume in einem durchwühlten Zustand vorgefunden.

Das Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg bittet aufmerksame Zeugen, die etwas Auffälliges beobachtet haben, sich zu melden. Wer sachdienliche Hinweise zu der Tat oder zu den Tätern geben kann, wendet sich bitte an die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 02202 205-0. (st)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell