POL-RBK: Bergisch Gladbach - Drei Verkehrsteilnehmende unter Drogeneinfluss im Straßenverkehr unterwegs

Wermelskirchen (ots) - Am gestrigen Sonntag (25.02.) wurde die Polizei gegen 19:30 Uhr zu einem Einfamilienhaus in die Brunnenstraße gerufen. Die Bewohner des Hauses gaben an, zuvor ein dumpfes Geräusch wahrgenommen zu haben. Im rückwärtig gelegenen Garten konnten sie daraufhin eine unbekannte Person erkennen, welche versuchte die dortige Terrassentür aufzuhebeln. ...

mehr