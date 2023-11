LPI-EF: Drei auf einen Streich

Erfurt (ots) - Am Montagmorgen wurde in der Erfurter Altstadt ein Einbruch in eine Apotheke bemerkt. Eine unbekannte Person hatte mehrere Türen beschädigt, um in den Laden zu gelangen. Der Dieb hatte es aber nicht auf Medikamente, sondern auf den Inhalt der Kasse abgesehen. Mit mehreren hundert Euro flüchtete der Einbrecher unbemerkt. Die Kriminalpolizei sicherte am Tatort Spuren und ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. (JN) Rückfragen bitte an: ...

