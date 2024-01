Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Gepäck aus Kofferraum gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots)

Zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt zwischen 21:30 Uhr und kurz nach 23 Uhr am Dienstag entwendete eine bislang unbekannte Täterschaft mehrere Gepäckstücke aus dem Kofferraum eines in der Fressgasse geparkten Teslas. Wie es der Täterschaft gelang, den Kofferraum zu öffnen, ist Gegenstand der aktuellen polizeilichen Ermittlungen wegen Diebstahl. Gestohlen wurden ein Aktenkoffer sowie ein Reiserucksack, in dem sich neben Kleidung auch Schmuck befand. Die genaue Schadenshöhe ist bislang nicht bekannt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt unter der Telefonnummer 0621-1258-0 zu melden.

