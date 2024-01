Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte fällen Baum in Grünanlage - Polizei sucht Zeugen

Weinheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt zwischen Mittwoch, dem 23.01.2024 und Dienstag, dem 30.01.2024 beschädigte eine bislang unbekannte Täterschaft in einer Grünanlage in der Blumenstraße einen Baum. Eine ungefähr fünf Jahre alte Esche wurde durch Unbekannt auf einer Höhe von knapp 120 cm derart angesägt, so dass der Stamm umknickte. Der Schaden wird auf knapp 2.500 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Weinheim ermittelt nun wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weinheim unter der Telefonnummer 06201-1003-0 zu melden.

