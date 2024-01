Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Betrunken Auto gefahren und Verkehrsteilnehmer gefährdet - Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Wegen Gefährdung des Straßenverkehrs muss sich ein 34-jähriger Mercedes-Benz-Fahrer verantworten, der in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, gegen 02:15 Uhr, die Schienenstraße befuhr. Einer aufmerksamen Polizeistreife des Polizeireviers Sandhofen fiel der Benz-Fahrer auf, weil dieser in deutlichen Schlangenlinien und mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Mannheim-Schönau fuhr. Im Bereich der Sonderburger Straße, in Fahrtrichtung Lilienthalstraße, überholte der 34-Jährige einen bislang unbekannten Pkw, welcher aufgrund des Fahrmanövers des 34-Jährigen, stark abbremsen musste, um einen Unfall zu vermeiden.

Danach fuhr der 34-Jährige unvermindert weiter und konnte schlussendlich in der Haderslebener Straße durch das Streifenteam kontrolliert werden. Hierbei stellten die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten fest, dass der 34-Jährige deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Einen Alkoholtest verweigerte der 34-Jährige. Im Anschluss wurde dem 34-Jährigen auf dem Polizeirevier Blut und der Führerschein genommen.

Das Polizeirevier Sandhofen ist nun auf der Suche nach Zeugen und dem unbekannten Pkw-Fahrer, der von dem Mercedes-Fahrer auf der Sonderburger Straße, in Höhe der Einkaufsmärkte, überholt wurde. Zeugen, sowie der Fahrer des noch unbekannten Pkw, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr.: 0621/77769-0 beim Polizeirevier Sandhofen zu melden.

