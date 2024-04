Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Wohnungseinbruch am Mittwoch - Zeugen gesucht

Pforzheim (ots)

In eine Wohnung eingedrungen sind noch unbekannte Täter am frühen Mittwochabend in der Pforzheimer Südweststadt.

Die Einbrecher verschafften sich im Zeitraum zwischen 17:15 Uhr und 18:15 Uhr gewaltsam Zutritt in die Wohnung, die sich in einem Mehrfamilienhaus in der Wagnerstraße befindet. Dort durchsuchten sie die Räumlichkeiten und entwendeten ein E-Bike sowie Elektronikartikel. Die Höhe des entstandenen Schadens ist bislang noch unklar.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 07231 186-4444 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

Silas Lindörfer, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell