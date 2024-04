Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Horb am Neckar - Mehrere Tausend Euro Schaden - Vandalen wüten in Turnhalle

Horb am Neckar (ots)

Ein Bild der Verwüstung haben Vandalen am Osterwochenende in einer Turnhalle in Dettingen hinterlassen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen warfen die Täter im Zeitraum zwischen Freitag 20:00 Uhr und Montag 15:00 Uhr mittels Stein ein Fenster ein und durchwühlten mehrere Räume und Schränke. Die Höhe des Sachschadens lässt sich auf einen Betrag im mittleren vierstelligen Bereich beziffern.

Das Polizeirevier Horb am Neckar hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber darum, sich unter der Rufnummer 07451 960 zu melden.

Silas Lindörfer, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell