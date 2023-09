Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Kirchhundem

Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall (ots)

Am Freitagmorgen (22. September) hat sich gegen 05:50 Uhr an der Einmündung L 553 / Wilhelm-Münker-Weg in Oberhundem ein Verkehrsunfall ereignet. Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhr ein 57-Jähriger mit seinem Pkw den Wilhelm-Münker-Weg und wollte nach links auf die L553 abbiegen. Dabei übersah er eine 28-Jährige, die sich mit ihrem Pkw bereits auf der L 553 befand. Die Fahrzeuge stießen zusammen, wodurch beide Fahrzeugführer verletzt wurden. Sie kamen mit Rettungswagen in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand fünfstelliger Sachschaden. Die Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme (rund 3 Stunden) gesperrt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell