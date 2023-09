Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zusammenstoß zwischen Pedelec und Pkw

Drolshagen (ots)

Im Kreisverkehr der Hagener Straße in Drolshagen hat sich am Donnerstag (21. September) gegen 14 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen einer Pedelec-Fahrerin und einem Pkw ereignet. Dabei fuhr zunächst die 56-jährige Radfahrerin in den Kreisverkehr ein, ihr folgte eine 60-jährige Autofahrerin. Im Kreisverkehr kam es zu einer Berührung zwischen PKW und Pedelec, wodurch die Radfahrerin zu Fall kam. Die verletzte Frau wurde durch eine Rettungswagenbesatzung behandelt. An dem Pkw entstand Sachschaden im vierstelligen, an dem E-Bike im dreistelligen Eurobereich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell