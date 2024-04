Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Albershausen - In Schuppen und Wohnwagen eingebrochen

Unbekannte suchten am vergangenen Wochenende in Albershausen nach Beute.

Wie der Polizei erst jetzt bekannt wurde, ereignete sich der Einbruch bereits vergangen Samstag zwischen 23 Uhr und Mitternacht. Die Tat fand auf einem Gelände in einer Gartenanlage in Verlängerung zum Schafhof statt. Bei der Tat wurden vier Jugendliche von Überwachungskameras auf dem Gelände gefilmt. Bei der Auswertung stellten die Ermittler fest, dass offenbar vier Jugendliche zunächst das Einfahrtstor zu dem Gelände aufgebrochen hatten. In der weiteren Folge drangen sie in den Schuppen ein. Da sie wohl nichts Brauchbares vorfinden konnten, suchten sie in einem dort abgestellten Wohnwagen nach Wertgegenständen. Sie durchwühlten den Innenraum, wurden allerdings nicht fündig. Die Polizei Uhingen hat nun die Ermittlungen nach den Einbrechern aufgenommen. Die Höhe des zurückgelassenen Schadens ist noch unklar.

