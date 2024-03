Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Bundespolizisten stoppen Diebestour am Chemnitzer- Hauptbahnhof

Chemnitz (ots)

Am 16. März 2024 um 11:50 Uhr wurde das Bundespolizeirevier Chemnitz - Hauptbahnhof von einem Mitarbeiter der Mäc Geiz Filiale im Chemnitzer Hauptbahnhof über eine Diebstahlshandlung informiert. Daraufhin begaben sich Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Chemnitz sofort zur Filiale. Mittels Kameraüberwachung konnte ein Mitarbeiter beobachten, wie eine Frau mehrere Sachen entwendete und den Discounter verlassen hat. Sie war mit einer weiteren Person unterwegs, die sich bei Eintreffen der Einsatzkräfte noch im Geschäft befand. Nach dem Einkauf wurde sie kontrolliert. Bei der Frau handelte es sich um eine 24-jährige Russin. Bei der Nachschau in ihrer Tasche und ihrem Rucksack konnte kein Diebesgut festgestellt werden. Kurze Zeit später konnte am Querbahnsteig die Frau festgestellt werden, auf die die Personenbeschreibung und Videoauswertung übereinstimmte. Die Frau wurde von den Einsatzkräften der Bundespolizeiinspektion Chemnitz einer Kontrolle unterzogen. Auch hier handelte es sich um eine russische Staatsangehörige im Alter von 43 Jahren. Zur weiteren polizeilichen Bearbeitung wurden die beiden Russinnen zum Revier Chemnitz-Hauptbahnhof verbracht. In den mitgeführten Gepäckstücken und Einkaufsbeuteln konnte das Diebesgut aus der Filiale vom MÄC Geiz aufgefunden werden. Damit aber nicht genug, auch hochwertige Kleidungsstücke, Parfüms, Kosmetik- und Hygieneartikel befanden sich in den mitgeführten Gepäckstücken. Die Russinnen konnten für die Sachen keinen Kaufbeleg nachweisen. Nach ersten Recherchen der Bundespolizei und Rücksprache mit Einsatzkräften der Polizei des Landes Sachsen, stammten die Gegenstände aus mehreren Diebstahlshandlungen in der Chemnitzer Innenstadt. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden Russinnen auf freien Fuß belassen.

