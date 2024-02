Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 240225 - 0223 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Straßenraub

Frankfurt (ots)

(th) In der Nacht von Samstag (24. Februar 2024) auf Sonntag (25. Februar 2024) kam es im Bahnhofsviertel im Bereich der Elbestraße zu einem Straßenraub zum Nachteil eines 29-jährigen Mannes. Die drei Täter konnten festgenommen werden.

Gegen 02.10 Uhr lief der 29-Jährige auf dem Gehweg in der Elbestraße entlang, als ihm ein Mann entgegenkam, und ihm unvermittelt mit der Faust gegen den Kopf schlug. Der Geschädigte ging daraufhin sofort zu Boden. Auf dem Boden liegend, trat der Täter auf den Mann ein. Zwei weitere Täter kamen hinzu, einer trat ebenfalls auf das Opfer ein, der Dritte raubte dem 29-jährigen Geschädigten das Portemonnaie sowie das Mobiltelefon. Alle drei Täter flüchteten zunächst in Richtung Niddastraße und begaben sich im Anschluss in eine Gaststätte im Nahbereich. Dort konnten sie nach Zeugenhinweisen durch Polizeibeamte festgenommen werden. Das Raubgut führten sie nicht mehr bei sich. Bei den drei Tätern handelt es sich um 19, 20 und 21-jährige wohnsitzlose Männer. Alle Drei wurden mit dem Ziel der richterlichen Vorführung in die Haftzellen des Polizeipräsidiums verbracht.

