Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 240225 - 0220 Frankfurt - Bornheim: Streitigkeiten führen zum Auffinden von Cannabispflanzen

Frankfurt (ots)

(th) Am Nachmittag des 23. Februar 2024 gegen 16.30 Uhr, wurden durch die im Nachbargebäude eingesetzte Besatzung eines Rettungswagens in einem Wohnhaus in der Kettelerallee lautstarke Streitigkeiten zwischen zwei Personen wahrgenommen.

Die daraufhin alarmierte Polizei konnte in besagtem Wohnhaus im Hausflur vor geöffneter Wohnungstür einen 39-jährigen Mann, sowie seine 32-jährige Lebensgefährtin antreffen. Beide gaben an, dass es sich lediglich um verbale Streitigkeiten handele. Während des Gesprächs nahmen die Polizeibeamten bereits einen deutlichen Cannabisgeruch aus der Wohnung wahr. Als der Mann dann schlagartig in die Wohnung gehen, und die Tür vor den Beamten verschließen wollte, konnte dies durch die Polizisten verhindert werden. Der Grund für diesen Versuch war schnell gefunden. In der Wohnung befand sich ein provisorisch errichtetes Gewächshaus mit 8 Cannabispflanzen. Zudem fanden die Polizeibeamten im Rahmen der nun folgenden Durchsuchung über 13.000 Euro Bargeld, eine geringe Menge Marihuana sowie mehrere Mobiltelefone. Der 39-Jährige sowie die 32-jährige Frau wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell