POL-F: 240223 - 0219 Frankfurt - Westend: Sachbeschädigung durch Hakenkreuz an der Goethe-Universität

Frankfurt (ots) - (dr) Zwei bislang unbekannte Männer raubten gestern Abend (22.02.2024) einem 19-Jährigen das Mobiltelefon, als sich dieser am S-Bahnhof Griesheim aufhielt. Der Geschädigte wartete gegen 19:20 Uhr am Gleis 1 des S-Bahnhofs, als ihn ein Mann ohne Vorwarnung am Hals würgte und zu Boden brachte. Der Angreifer befand sich zu diesem Zeitpunkt in ...

