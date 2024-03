THW Landesverband Bremen, Niedersachsen

THW HB-NDS: Neue Mobilkrane für THW-Brückenbau

Hannover/Bremen/Wilhelmshaven (ots)

Das Technische Hilfswerk (THW) in Bremen und Niedersachsen nahm in der vorletzten Märzwoche 2024 zwei neue Mobilkrane der Firma Liebherr im baden-württembergischen Ehingen entgegen. "Die neuen hoch-mobilen Krane werden als Teil unserer Fachgruppen Brückenbau zum Einsatz kommen. Mit einem bis zu 31 Meter ausfahrbaren Teleskopmast sowie einer maximalen Traglast von 50 Tonnen sind die Fahrzeuge eine wichtige Stütze für Brückenbau-Einsätze des THW", sagt Klaus-Dieter Büttgen, THW-Landesbeauftragter für Bremen und Niedersachsen. Über zehn Meter lang, 36 Tonnen schwer und 326 PS stark sind die beiden neuen Krane, die die THW-Ortsverbände Bremen-Süd und Wilhelmshaven übernommen haben. Die Fahrzeuge mit der Modellbezeichnung "LTC 1050-3.1" sind genau auf die Bedürfnisse des THW zugeschnitten. So sind die Krane mit variabel ausfahrbaren Stützen ausgestattet, die einzeln gesteuert werden können und damit das flexible und sichere Abstützen auch an engsten Einsatzstellen ermöglichen. Eine bis zu sieben Meter ausfahrbare Liftkabine sorgt für einen optimalen Überblick bei der Steuerung. "Sollte es dennoch besonders eng oder unübersichtlich werden, können unsere Ehrenamtlichen das Fahrzeug mittels einer Fernbedienung auch vollständig von außen bewegen - und das zentimetergenau", erklärt Klaus-Dieter Büttgen. Das THW beschaffte den wendigen Mobilkran zudem mit einer Mastverlängerung, einer sogenannten Doppelklappspitze, die den Teleskopmast um bis zu 13 Meter verlängert. Damit wird bei Bedarf der Radius, in dem Lasten bewegt werden können, nochmals vergrößert. THW-Landesbeauftragter Klaus-Dieter Büttgen begrüßt die Modernisierung des Fuhrparks: "Unsere Ehrenamtlichen absolvierten in den vergangenen Jahren zahlreiche Brückenbaueinsätze im In- und Ausland. In Deutschland errichteten sie beispielsweise Behelfsbrücken nach dem Starkregen Bernd 2021. Die Auslieferung der Krane ist daher ein wichtiges Zeichen, auch für den Bevölkerungsschutz in Bremen und Niedersachsen." Bundesweit beschafft das THW insgesamt zwölf Mobilkrane dieses Typs, die einen Stückpreis von 913.000 Euro haben. In den beiden Ortsverbänden in Bremen und Niedersachsen ersetzen die umfangreich ausgestatteten Fahrzeuge Vorgänger des Typs Krupp KMK 2025, deren Traglast nur halb so groß war.

