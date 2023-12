THW Landesverband Bremen, Niedersachsen

THW HB-NDS: THW-Kräfte in Niedersachsen und Bremen unermüdlich im Dauereinsatz

THW-Präsidentin Sabine Lackner besucht Einsatzstellen

Hannover (ots)

Am 27. Dezember 2023 kämpfen immer noch fast 600 ehrenamtliche Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerks (THW) aus 42 Ortsverbänden des THW-Landesverbandes Bremen, Niedersachsen gegen die Überschwemmungen an, die Sturmtief Zoltan angerichtet hat. Dabei unterstützen sie auf Anforderung Feuerwehren und andere für die örtliche Gefahrenabwehr zuständige Stellen vor allem beim Transport und Verbau von Sandsäcken sowie bei Pumparbeiten. Zur Verstärkung waren heute auch etwa 70 THW-Kräfte aus zwei anderen THW-Landesverbänden zu Pumparbeiten in Niedersachsen im Einsatz. Besonders viel THW-Expertise wird derzeit in den Landkreisen Heidekreis, Hildesheim, und Verden sowie in den Städten Sarstedt und Wolfenbüttel benötigt. THW-Präsidentin Sabine Lackner zu Besuch in Niedersachsen

Sabine Lackner, Präsidentin des THW, besuchte am 27.12. THW-Einsatzstellen in Rinteln und Sarstedt. Sie brachte damit ihre Wertschätzung für den unermüdlichen und andauernden Einsatz der Helferinnen und Helfer zum Ausdruck und bekam einen direkten Einblick in die Einsatzlage. In Rinteln tauschten sich Sabine Lackner, die niedersächsische Innenministerin Daniela Behrens und die Rintelner Bürgermeisterin Andrea Lange über die Lage vor Ort aus. Gerade der Einsatz während der Weihnachtstage zeige, so Innenministerin Behrens, dass gegenseitige Hilfe und Unterstützung "ein Schatz der Mitmenschlichkeit" sei. Bürgermeisterin Lange lobte die Zusammenarbeit aller beteiligten Organisationen in Rinteln, dank derer die Lage aktuell "im Griff" sei, auch "dank des THW".

Neben dem Dank an die ehrenamtlichen Kräfte an den Einsatzstellen lobte Lackner auch das Engagement der hauptamtlichen Mitarbeitenden in den Leitungs- und Koordinierungsstäben des Landesverbandes Bremen, Niedersachsen. "Gerade große Einsatzlagen beweisen, dass eine kooperative Zusammenarbeit zwischen ehrenamtlichen Einsatzkräften und hauptamtlichen Mitarbeitenden bundesweit funktioniert und die gegenseitige Unterstützung auch durch die anderen Landesverbände sehr groß ist", so die THW-Präsidentin.

