Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Zu wenig Seitenabstand - Passantin verletzt

Kaiserslautern (ots)

Offenbar nicht genügend Seitenabstand hat ein Autofahrer am Montagnachmittag in der Kantstraße gehalten. Als der Unbekannte gegen 16.20 Uhr in Richtung Hegelstraße fuhr, touchierte er im Vorbeifahren mit seinem Außenspiegel eine Frau, die gerade am Straßenrand neben ihrem geparkten Pkw stand. Die 64-Jährige wurde von dem Außenspiegel im Rückenbereich getroffen und verletzt.

Der verantwortliche Autofahrer hielt jedoch nicht an, sondern fuhr einfach weiter. Über das Fahrzeug konnte die 64-Jährige lediglich sagen, dass es sich um einer neueres VW-Modell gehandelt habe. Näheres ist nicht bekannt.

Zeugen, die zur fraglichen Zeit in der Kantstraße unterwegs waren und Hinweise auf das Verursacherfahrzeug und/oder dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 bei der Polizeiinspektion 1 zu melden. |cri

