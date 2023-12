POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Pkw rutscht in Kirchseelte gegen besetzten Schulbus +++ Keine Verletzten

Delmenhorst (ots) - Am Dienstag, 5. Dezember 2023, gegen 12:08 Uhr, wurde über den Notruf ein Brand in der Oberschule am Brendelweg mitgeteilt. Am Brandort konnten die Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr eine starke Rauchentwicklung im Bereich einer Herrentoilette feststellen. 65 Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehr Delmenhorst löschten im gefliesten ...

