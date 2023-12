Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Brand in der Oberschule +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 5. Dezember 2023, gegen 12:08 Uhr, wurde über den Notruf ein Brand in der Oberschule am Brendelweg mitgeteilt.

Am Brandort konnten die Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr eine starke Rauchentwicklung im Bereich einer Herrentoilette feststellen.

65 Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehr Delmenhorst löschten im gefliesten Sanitärbereich einen brennenden Papierkorb. Der Brand war zügig unter Kontrolle, sodass sich das Feuer im Schulkomplex nicht weiter ausbreiten konnte.

Die Schülerinnen und Schüler, sowie Lehrkräfte sind vorsorglich evakuiert worden. Der Schulbetrieb konnte nach der Löschung jedoch störungsfrei weitergeführt werden.

Durch den Brand ist glücklicherweise niemand verletzt worden.

Die Schadenhöhe wurde auf circa 3.000 Euro geschätzt.

Die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Zeugen, die Angaben zur Brandentstehung machen können oder andere sachdienliche Hinweise tätigen können, werden gebeten, sich unter 04221/1559-0 mit der Polizei in Delmenhorst in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell